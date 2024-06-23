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15:20, 23 июня 2024Россия

При атаке ВСУ на Брянскую область пострадал мирный житель

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область, пострадал мирный житель

Фото: Nikolay Titov / Russian Look / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область с помощью FPV-дронов. Пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель», — заявил чиновник.

На данный момент ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Помимо того, повреждения получили два домовладения, продолжил Богомаз. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

22 июня российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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