Раскрыты подробности атаки ВСУ на Севастополь

Mash: раненый россиянин помог людям во время атаки ВСУ на Севастополь

Раненный в голову россиянин помог посетителям пляжа во время атаки американскими ракетами ATACMS на Севастополь. О подробностях произошедшего пишет Mash в Telegram-канале.

По словам очевидцев событий, жертв атаки могло быть больше, если бы не помощь 29-летнего Дмитрия К., которому в голову попал осколок, и других спасателей. Отмечается, что мужчина направлял отдыхающих в убежище, некоторых людей начали прятать в подсобку бара.

Ранее В МИД назвали атаку по Севастополю ритуальным преступлением.

О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник Михаил Развожаев сообщил в 12:21 по московскому времени.

При атаке пострадали 100 человек. Троих спасти не смогли. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.