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02:33, 23 июня 2024Россия

Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российским регионом

Богомаз: ПВО сбили еще 9 дронов ВСУ над Брянской областью, пострадавших нет

Фото: Stringer / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили еще девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью в ночь на 23 июня. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор. Он уточнил, что четыре дрона были уничтожены над территорией Дубровского района, еще два — над Брянским районом. Остальные беспилотники по одиночке были ликвидированы над Клинцовским районом, Новозыбовским и Стародубским муниципальными округами.

Ранее ночью над Брянской областью за час сбили 12 украинских БПЛА. Сведения о пострадавших не поступали.

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      Александра Синицына
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