Спецотряд медиков направили для оказания помощи раненным при ударе ВСУ по Севастополю

Глава ФМБА РФ Скворцова направила в Севастополь отряд медиков для помощи раненым

Специальный отряд медиков направили для оказания помощи раненым при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

По обращению губернатора Севастополя Михаила Развожаева к ФМБА глава агентства Вероника Скворцова направила оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи пострадавшим во время ударов на город.

«В состав отряда входят ведущие специалисты реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи», — говорится в сообщении.

Ранее 23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.