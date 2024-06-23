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20:27, 23 июня 2024Россия

Уточнено число погибших в результате атаки на Севастополь

Глава Севастополя Развожаев: число погибших из-за атаки составляет 4 человека

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что число погибших в результате атаки на город на данный момент составляет четыре человека, из них двое детей. Об этом он написал в Telegram.

Ранее сообщалось, что число жертв возросло до пяти.

Кроме того, за медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей), добавил глава города.

«Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того, как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки», — рассказал Развожаев. Он призвал обращаться в больницы всех, кто находился на пляже в момент падения обломков ракеты.

Также губернатор сообщил, что при необходимости детей, находящихся в тяжелом состоянии, отправят самолетом в Москву. А в Севастополь предстоящей ночью приедут детские хирурги из столицы.

ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.

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