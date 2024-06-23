В Дагестане обстреляли автомобиль с полицейскими

МВД сообщило об обстреле в центре Сергокалы автомобиля с полицейскими

МВД России по Республике Дагестан в своем Teleram-канале сообщило об обстреле автомобиля с полицейскими.

«На площади в центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Один ранен», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash, силовики приехали в село для того, чтобы задержать подавшего ранее в отставку главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья, предположительно, участвовали в нападении на Махачкалу.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, а также было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в другом дагестанском городе — Дербенте. В результате нападений, предварительно, есть жертвы.

Позже стало известно, что сыновья Омарова — Осман и Адиль — были ликвидированы в ходе перестрелки с правоохранителями.