В двух украинских городах произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве утром в воскресенье, 23 июня, на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации ТСН, взрывы прогремели в Житомире и области.
Днем 22 июня в Харькове произошли взрывы. Мэр города Игорь Терехов отметил, что удар пришелся в том числе по производственному предприятию.
Ранее сообщалось, что Россия ударила ракетами X-59 и баллистическими ракетами по Одессе. Отмечалось, что после запуска в портовом районе украинского города раздался мощный взрыв.