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07:49, 23 июня 2024Бывший СССР

В двух украинских городах произошли взрывы

В Киеве и Житомире произошли взрывы утром 23 июня
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в Киеве утром в воскресенье, 23 июня, на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ТСН, взрывы прогремели в Житомире и области.

Днем 22 июня в Харькове произошли взрывы. Мэр города Игорь Терехов отметил, что удар пришелся в том числе по производственному предприятию.

Ранее сообщалось, что Россия ударила ракетами X-59 и баллистическими ракетами по Одессе. Отмечалось, что после запуска в портовом районе украинского города раздался мощный взрыв.

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      Марина Совина
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