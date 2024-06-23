В двух украинских городах произошли взрывы

В Киеве и Житомире произошли взрывы утром 23 июня

Взрывы произошли в Киеве утром в воскресенье, 23 июня, на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ТСН, взрывы прогремели в Житомире и области.

Днем 22 июня в Харькове произошли взрывы. Мэр города Игорь Терехов отметил, что удар пришелся в том числе по производственному предприятию.

Ранее сообщалось, что Россия ударила ракетами X-59 и баллистическими ракетами по Одессе. Отмечалось, что после запуска в портовом районе украинского города раздался мощный взрыв.