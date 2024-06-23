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21:41, 23 июня 2024Мир

В Иране предложили внести силовые структуры Канады в список террористов

Парламент Ирана предложил признать силовые структуры Канады террористами

Фото: Unsplash

Меджлис (парламент) Ирана предложил внести в список террористических организаций армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с правительством Канады. Об этом сообщает Nour News.

Меру предложили принять на фоне решения Канады внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористов. В тексте документа действия канадских властей назвали «глупым актом, противоречащим всем международным законам и правилам».

Ранее в июне власти Канады признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Министр общественной безопасности страны Доминик Леблан отметил, что Канада сделает все, что в ее силах, для борьбы с КСИР.

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      Марина Совина
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