В Иране предложили внести силовые структуры Канады в список террористов

Парламент Ирана предложил признать силовые структуры Канады террористами

Меджлис (парламент) Ирана предложил внести в список террористических организаций армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с правительством Канады. Об этом сообщает Nour News.

Меру предложили принять на фоне решения Канады внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористов. В тексте документа действия канадских властей назвали «глупым актом, противоречащим всем международным законам и правилам».

Ранее в июне власти Канады признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Министр общественной безопасности страны Доминик Леблан отметил, что Канада сделает все, что в ее силах, для борьбы с КСИР.

