В Крыму заявили о страхе Запада перед новым миропорядком

Постпред Крыма Мурадов заявил о страхе Запада перед новым миропорядком

Запад во главе с США боится формирования нового справедливого миропорядка. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового мирового большинства, выступающего за новое справедливое, равноправное и полицентричное мироустройство, поэтому пытается всяческими пропагандистскими разработками подорвать и дискредитировать страны, придерживающиеся этой стратегии», — сказал он.

Политик отнес к числу западных контрмер разнообразные мирные инициативы, в частности, форум по Украине в Швейцарии. По его мнению, на данный момент перед США стоит задача не допустить сплотиться тем, кто заинтересован в формировании мирового большинства, которое противодействует монополии Запада.

Подобные планы, продолжил он, прослеживаются в документах, которые предлагается принимать на таких форумах.

«В частности, к примеру, за требованием передать Киеву Запорожскую АЭС скрывается угроза бомбить этот объект для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением», — заключил постпред.

Накануне швейцарского форума президент России Владимир Путин рассказал об условиях, при которых Москва завершит боевые действия на Украине. Такими условиями российский лидер назвал начало вывода украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официальный отказ Киева от вступления в НАТО.