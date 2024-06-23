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15:54, 23 июня 2024Россия

В Севастополе рассказали об оказании помощи пострадавшим

Замгубернатора Севастополя: в городе достаточно средств для помощи пострадавшим

Фото: РИА Новости

В Севастополе достаточно средств для оказания помощи пострадавшим в результате падения ракет ATACMS. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора города Александра Кулагина.

Как рассказали власти, в Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим в результате ракетной атаки ВСУ.

В воскресенье, 23 июня, около 12:15, вооруженные силы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны, дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря в Севастополе российские военные уничтожили пять воздушных целей. По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали почти 100 человек, еще троих — одного взрослого и двух детей — спасти не удалось.

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      Леонид Немов
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