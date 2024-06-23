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12:43, 23 июня 2024Интернет и СМИ

В Швейцарии заявили об отсутствии у Дании права ограничивать судоходство в Балтийском море

Tages-Anzeiger: Дания не имеет права ограничивать судоходство в Балтийском море

Фото: US NAVY / Reuters

Дания, которая рассматривает возможность ограничить судоходство в Балтийском море, не имеет для этого шага законного права. Об этом говорится в статье швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

В материале подчеркивают отсутствие законной базы, дающей право ограничивать в одностороннем порядке судоходство в Балтийском море. «Правовую основу для фактической блокировки еще предстоит создать», — говорится в статье.

В частности, авторы указывают, что балтийские проливы, о которых идет речь, относятся к международным водам и находятся в равноправном пользовании всех государств. Таким образом, Дании понадобится согласие других стран, чтобы ввести запрет на проход танкеров с нефтью на этой территории.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил, что королевство намерено ограничить передвижение танкеров, якобы перевозящих российскую нефть в Балтийском море. По его словам, Копенгаген обеспокоен, что старые суда, перевозящие российскую нефть в обход санкций, несут потенциальную угрозу экологии.

Также сообщалось, что Европейский союз захотел ввести санкции против 27 кораблей, связанных с РФ, и запретить им входить в его порты. США и ЕС рассчитывают, что санкции помешают России продавать нефть с помощью так называемого теневого флота — старых судов.

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      Екатерина Улитина
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