Financial Times: в компании X произошла ротация кадров из-за Илона Маска

В компании X произошла смена руководящих должностей на фоне давления владельцем сети Илоном Маском, оказываемым на гендиректора компании Линду Яккарино с целью увеличения продаж и сокращения издержек. О ротации кадров сообщает газета Financial Times со ссылкой на сообщения в СМИ.

По данным издания, Яккарино уволила главу отдела бизнес-операций и коммуникаций Джо Бенаррока, который считался ее правой рукой. Обязанностями Бенаррока займется руководитель отдела по связям с государственными органами в международном масштабе Нику Пиклзу. Причиной увольнения называется то, что Бенаррок заранее не сообщил клиентам об изменениях в политике платформы, касающейся взрослого контента.

Как пишет Financial Times, Яккарино все сильнее нервничает из-за того, что Маск требует повысить доходы и снизить расходы, предлагая сократить персонал из отделов продаж в США и Великобритании и уменьшить расходов на такие статьи, как поездки.

В 2023 году гендиректор соцсети X Линда Яккарино уже сталкивалась с давлением со стороны рекламодателей и друзей из индустрии. Ей советовали покинуть пост, чтобы спасти репутацию после скандала с высказываниями Илона Маска в отношении евреев. Тогда гендиректор отказалась покинуть свою должность, объясняя свое решение верой в миссию X и ее сотрудников.