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07:11, 24 июня 2024Россия

Четыре беспилотника ВСУ пытались ударить по Ростовской области

Минобороны: средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Ростовской областью

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 24 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Четыре украинских беспилотников самолетного типа перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал об отражении силами ПВО воздушной атаки на регион. По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлены средствами ПВО, обломки дронов упали на территории промышленного предприятия. Никто, по предварительным данными, не пострадал.

Днем ранее, 23 июня, система ПВО сбила 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской областью. О пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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