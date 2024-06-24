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15:14, 24 июня 2024Экономика

В России испугались проблем с юанем

Рубль окреп после отказа «дочки» Bank of China работать с санкционными банками

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

После сообщения об отказе подразделения китайского Bank of China работать с санкционными банками курс юаня к рублю начал резко снижаться. На минимуме, по данным Мосбиржи, он доходил до 11,71 рубля (минус 2,8 процента).

Как отмечают аналитики «СберИнвестиций», причиной стало сокращение спроса на китайскую валюту, так как отдельные участники торгов начали бояться потенциальных проблем с доступом к юаню. Если тенденция продолжится, то рубль может дополнительно укрепиться, пишет РБК.

По данным СМИ, расчетный бизнес дочерней организации Bank of China в основном был завязан на платежах в юанях между Россией и Китаем, причем на него приходилась значительная часть трафика платежей. Теперь российским компаниям придется искать замену этому способу.

Причиной для такого решения стали последние санкции США в отношении российской финансовой системы. Помимо включения в SDN List Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), под удар попало большое количество финансовых организаций, которые обеспечивали расчеты российских компаний в рамках внешней торговли.

Этот шаг стал продолжением мер, введенных в декабре 2023 года. Тогда из-за угрозы вторичных санкций сотрудничество с российскими контрагентами прекратили китайские Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и головная организация Bank of China. При этом платежи не проходили как в долларах и евро, так и в юанях.

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      Платон Щукин
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