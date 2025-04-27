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23:26, 27 апреля 2025Мир

Во Франции объяснили наличие третьего стула на встрече Зеленского с Трампом

Telegraph: Стул на встрече Зеленского с Трампом предназначался для переводчика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Третий стул на встрече президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане предназначался для переводчика. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции.

«Он [стул] предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — пишет автор.

По словам собеседника издания, президент Франции Эммануэль Макрон способствовал разговору американского и украинского лидеров, побудив Зеленского поговорить с Трампом напрямую.

Зеленский побеседовал с Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане. Комментируя встречу с американским лидером, политик отметил, что она может стать исторической. Он сообщил, что обсудил с Трампом обширный спектр вопросов, включая возможность полного и безусловного прекращения огня.

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