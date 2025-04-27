Лавров ответил телеведущей CBS на вопрос о провале переговоров по Украине

Лавров: Говорить о грядущем провале переговоров с США по Украине сейчас нельзя

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас нельзя говорить о якобы грядущем провале переговоров США по урегулированию конфликта на Украине. Так дипломат ответил на вопрос телеведущей CBS в ходе интервью, указав, что не стоит предвосхищать итоги мирного процесса.

Ведущая спросила у российского министра, ждет ли он, что Москва и Вашингтон возобновят диалог после того, как «потенциальные переговоры» по украинскому кризису «провалятся».

«Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах», — заявил Лавров.

Ранее Лавров выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться мирной инициативой президента США Дональда Трампа для усиления Киева. Он полагает, что целью Вашингтона является прекращение огня, а не победа Украины в конфликте.