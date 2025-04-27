Суд отправил в СИЗО подорвавшего генерала Москалика украинского агента

В Москве подорвавший генерала Москалика агент СБУ Кузин арестован на 1,5 месяца

В Москве Басманный суд арестовал подорвавшего в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика украинского агента Игната Кузина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Обвиняемый по трем статьям агент украинских спецслужб Кузин заключен под стражу на 1,5 месяца. Он отправлен в столичный СИЗО.

По данным следствия, подрыв был совершен удаленным способом в момент, когда генерал Москалик выходил из подъезда своего дома.

Ранее сообщалось, что мужчина обвиняется по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ. О его задержании стало известно 26 апреля.

Подрыв автомобиля произошел утром в пятницу, 25 апреля. Изначально сообщалось, что ЧП стало результатом взрыва газобаллонного оборудования, а жертвой оказался случайный прохожий.

Однако позже правоохранители сообщили о целенаправленной атаке с помощью самодельного взрывного устройства. Погибшим оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.