Арестованный за подрыв генерала Москалика украинский агент попал на видео

СК показал видео с обвиняемым в подрыве генерала Москалика агентом СБУ Кузиным

Следственный комитет (СК) России показал на видео обвиняемого в подрыве генерал-лейтенанта Москалика украинского агента Игната Кузина. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На видео снято, как агента спецслужб Украины заводят в аквариум, расположенный в зале заседания. Он одет в толстовку с капюшоном черного цвета, а также на его лице черная медицинская маска. Затем показано, как он заслушивает оглашение судьей избранной ему меры пресечения. «Суд постановил избрать в отношении Игната Кузина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц, 30 суток, то есть до 25 июня 2025 года», — сказал судья.

Ранее стало известно, что суд отправил фигуранта в столичный СИЗО.