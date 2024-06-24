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13:25, 24 июня 2024Экономика

Египту потребовалась помощь для борьбы с дефицитом бюджета

Всемирный банк выделил Египту $700 млн для борьбы с дефицитом бюджета

Фото: Unsplash

Всемирный банк (ВБ) выделил Египту 700 миллионов долларов, потребовавшихся североафриканской стране для преодоления дефицита государственного бюджета. Об этом со ссылкой на международную кредитную организацию сообщает ТАСС.

Необходимость помощи в ВБ также связали с реализацией ключевых реформ, направленных на стимуляцию роста частного сектора, необходимостью укрепления общей экономической ситуации, а также переходом к экологически ориентированной модели развития.

Выделение средств произошло в рамках программы финансирования, предусматривающей предоставление Египту 6 миллиардов долларов в течение трех лет. Перед ее принятием курс египетского фунта рухнул к доллару сразу на 63 процента. Произошло это после того, как Центробанк страны объявил о том, что теперь будет устанавливать его по итогам свободных рыночных торгов. Более гибкий обменный курс был ключевым требованием Международного валютного фонда.

Экономика Египта страдает от хронической нехватки иностранной валюты. С начала 2022 года ее дефицит усилился, а фунт значительно обесценился, что сопровождалось рекордным ростом инфляции, сокращением импорта и спадом общей экономической активности.

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      Дмитрий Воронин
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