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10:47, 24 июня 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила об уничтожении почти 100 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю

ФСБ: в ДНР за неделю подавили почти 100 беспилотников ВСУ

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Донецкой народной республике (ДНР) подавлены за неделю почти 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, 96 беспилотников были перехвачены над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой. Несколько дронов удалось подавить системой радиоэлектронной борьбы «Купол». БПЛА летели вблизи объектов энергетической инфраструктуры и технических водных узлов в Буденновском, Кировском и Петровском районах Донецка.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июня ВСУ пытались атаковать Ростовскую область. Четыре украинских беспилотников самолетного типа перехватили средства противовоздушной обороны. В Минобороны России назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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