Глава российского телеканала рассказал о популярном стереотипе о русских в Европе

Гендиректор «Пятницы!» Картозия заявил, что в Италии ему часто предлагали водку

Генеральный директор российского телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал, что столкнулся в Европе с популярным стереотипом о русских. Об этом он высказался в интервью для издания «Правила жизни».

Картозия рассказал, что некоторое время жил в Италии. По словам главы телеканала, в стране ему часто предлагали выпить водки, однако он отказывался, в том числе и из-за сильной жары. «Ты не пьешь водку? Ты не русский», — отвечали на это итальянцы.

Также медиаменеджер вспомнил, что многие жители Италии говорили о желании прокатиться по Транссибирской магистрали. Картозия предположил, что о ней европейцы могли узнать из популярных фильмов.

Ранее глава «Пятницы!» раскрыл феномен блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По его словам, на старте карьеры Дудь был «обаятельным наглецом», чем нравился зрителям.