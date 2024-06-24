Обнаружена причина облысения у людей

PLOS ONE: клеточный стресс связан с прекращением роста волос

Ученые Манчестерского университета обнаружили возможные причины прекращения роста и выпадения здоровых волос, которое происходит при облысении. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В холе лабораторного эксперимента был протестирован препарат, который должен был стимулировать рост волосяных фолликулов кожи человека. Вместо этого он вызвал противоположный эффект, блокируя рост волос.

Ключевым механизмом, лежащим в основе остановки роста волос, является интегрированная реакция на стресс (ISR), которая запускается при таких условиях, как, например, недостаточная доступность питательных веществ, вирусная инфекция или накопление деформированных белков в клетках. ISR позволяет клеткам приостановить регулярную деятельность, производя меньше новых белков, входя в частичный стазис, чтобы адаптироваться и справиться со стрессом.

Оказалось, что активация ISR также приводит к остановке деления клеток, включая стволовые, а также к дисфункции митохондрий и нарушению клеточных взаимодействий. Дальнейшие исследования ISR могут привести к новым методам лечения выпадения волос, отмечают ученые.