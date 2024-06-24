Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 24 июня 2024Экономика

В России начали торговать свининой на бирже

НТБ сообщил о проведении первых в России торгов свининой на бирже
СюжетКурс доллара:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Национальной товарной бирже (НТБ, структура Московской биржи) в минувшую пятницу прошли первые аукционы по продаже охлажденных и замороженных свиных полутуш. Об этом со ссылкой на пресс-релиз НТБ сообщает РИА Новости.

По итогам биржевых торгов покупатель приобрел 52,5 тонны полутуш по средней цене 170 рублей за килограмм с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Представитель биржи подчеркнул, что успешная закупка демонстрирует интерес к новому товару со стороны участников рынка и перспективу развития торгов мясом и продуктами мясопереработки на бирже.

В дальнейшем, полагают в НТБ, биржевую стоимость таких товаров могут использовать в качестве ценового индикатора. Площадка позволяет напрямую участвовать в торгах, получать в режиме реального времени информацию о ценах, сделках, спросе, предложении и объеме торгов.

Ранее после вступления в силу очередных санкций США Мосбиржа остановила торги долларами и евро, а также гонконгскими долларами и инструментами, связанными с этими валютами. На этом фоне рубль демонстрирует существенную волатильность, курс российской валюты меняется в пределах пяти процентов за сутки.

В минувшую субботу стало известно, что в апреле-мае Китай впервые за 16 лет получал партии российской свинины. Стоимость поставок составила 677 тысяч долларов большая их часть пришлась на второй месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

      Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

      Китайский Chang’e-6 с лунным грунтом направился к Земле

      Полковник ФСБ оценил подготовку боевиков в Дагестане фразой «не с улицы пришли»

      У прилетевшего из ОАЭ в Россию пассажира изъяли бриллианты на миллионы рублей

      Популярная певица начала продавать панамы из фольги для защиты от 5G

      Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

      Сенатор заявил о более жестких требованиях к Украине после обстрела Севастополя

      На Украине подожгли еще три автомобиля военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше