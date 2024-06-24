В России начали торговать свининой на бирже

НТБ сообщил о проведении первых в России торгов свининой на бирже

На Национальной товарной бирже (НТБ, структура Московской биржи) в минувшую пятницу прошли первые аукционы по продаже охлажденных и замороженных свиных полутуш. Об этом со ссылкой на пресс-релиз НТБ сообщает РИА Новости.

По итогам биржевых торгов покупатель приобрел 52,5 тонны полутуш по средней цене 170 рублей за килограмм с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Представитель биржи подчеркнул, что успешная закупка демонстрирует интерес к новому товару со стороны участников рынка и перспективу развития торгов мясом и продуктами мясопереработки на бирже.

В дальнейшем, полагают в НТБ, биржевую стоимость таких товаров могут использовать в качестве ценового индикатора. Площадка позволяет напрямую участвовать в торгах, получать в режиме реального времени информацию о ценах, сделках, спросе, предложении и объеме торгов.

Ранее после вступления в силу очередных санкций США Мосбиржа остановила торги долларами и евро, а также гонконгскими долларами и инструментами, связанными с этими валютами. На этом фоне рубль демонстрирует существенную волатильность, курс российской валюты меняется в пределах пяти процентов за сутки.

В минувшую субботу стало известно, что в апреле-мае Китай впервые за 16 лет получал партии российской свинины. Стоимость поставок составила 677 тысяч долларов большая их часть пришлась на второй месяц.