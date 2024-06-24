Китай осудил теракты в Дагестане

МИД КНР осудил нападение на сотрудников полиции и гражданских лиц в Дагестане

МИД Китая осудил нападение на сотрудников полиции и гражданских лиц во время терактов в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай выступает против всех форм террористических актов, осуждает жестокие нападения на гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

Пекин выражает искренние соболезнования жертвам и сочувствие пострадавшим в ходе терактов, добавила Мао Нин.

В воскресенье 23 июня было совершено вооруженное нападение на церковь и синагогу в дагестанском Дербенте. Кроме того, в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.