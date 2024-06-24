На Украине анонсировали чистки в госохране

Зеленский анонсировал чистки в управлении госохраны

В управлении госохраны Украины, которое отвечает за безопасность первых лиц государства, проведут чистки и другие изменения. Их анонсировал президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует управление государственной охраны», — написал он.

Украинский лидер также подчеркнул, что ведомство нуждается в модернизации структуры и работы для соответствия «требованиям военного времени». По его словам, госохране требуется повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новые подходы к рекрутингу.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в связи с атакой на Севастополь 23 июня заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. По его словам, полуостров является «военным лагерем и складом, с сотнями прямых военных целей».