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21:08, 24 июня 2024Бывший СССР

На Украине предрекли мощный удар по ВСУ в Запорожье

Политолог Золотарев: Россия может нанести удар по ВСУ в Запорожье к концу лета

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские войска могут нанести мощный удар по украинским военным в Запорожской области к концу лета. Об этом предупредил украинский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka.

По его словам, подобные прогнозы озвучивают военные аналитики. Эксперт также высказался о важности мостов через Днепр и городе Запорожье, подчеркнув, что они имеют стратегическое значение. «Поэтому обольщаться насчет намерений противника, что он займет только Донецкую область — нет», — резюмировал Золотарев.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что в Киеве не знают место основного удара Армии России. Он отметил, что российские войска целенаправленно растягивают части Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атаки.

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      Марина Совина
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