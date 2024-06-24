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12:53, 24 июня 2024Россия

На Урале во время шоу в толпу с детьми отлетел горящий канат

E1.ru: в Ревде во время шоу в толпу с детьми отлетел горящий канат

В Ревде Свердловской области во время шоу в толпу с детьми отлетел горящий канат. Инцидент попал на видео, соответствующие кадры опубликовал уральский портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как во время исполнения трюка команда подожгла канат, а один из велосипедистов перепрыгивал через него, как через скакалку. Но на четвертом прыжке трос разрывается и отлетает в людей.

Очевидцы произошедшего отметили, что несколько детей получили небольшие ожоги. В ревдинской больнице пояснили, что к ним не привозили пациентов после шоу.

Один из участников команды экстремалов в беседе с E1.RU подтвердил информацию о ЧП, однако уточнил, что в нем никто серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы.

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      Анна Щербакова
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