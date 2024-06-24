Назван способ накачать пресс при наличии большого живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать пресс при наличии большого живота. Ее слова приводит Men Today.

Для начала нужно сесть на пол, согнув ноги, сомкнув руки в замок перед грудью, а спину слегка отклонив назад. Затем следует повернуться вправо всем корпусом, не отрывая пятки и не поворачивая таз, после чего повернуться влево. Ротач отметила, что регулировать уровень сложности упражнения можно, меняя положение спины.

Перед началом выполнения упражнения эксперт рекомендовала сделать растяжку. Для этого необходимо в том же положении выпрямить спину и наклониться вперед, вытягивая руки. После этого следует задержаться в таком положении.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).