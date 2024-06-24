Названы сроки начала производства китайских автомобилей в Подмосковье

«Ъ»: контрактная сборка автомобилей Exeed в Подмосковье начнется в июле

Контрактная сборка автомобилей Exeed на бывшем заводе Mercedes в подмосковном Есипово начнется в июле. Сроки начала производства со ссылкой на источники назвал «Коммерсантъ».

Отгрузки первой партии премиальных машин концерна Chery ожидаются в августе — ими станут внедорожники VX. В рамках соглашения с китайским производителем владелец завода, компания «Автодом» получит 450–500 евро за собранную единицу. Сборка второй модели бренда стартует в феврале 2025 года.

Российский производитель уже получил декларации соответствия на серийно выпускаемые автомобили Exeed типов М51 (модель TXL) и М52 (модель VX). Также он намерен собирать и другие модели суббрендов Chery, в частности, Exeed VX и TXL, Jaecoo J8 и Chery Tiggo. По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, у компании есть несколько договоренностей с партнерами и в будущем предприятие будет одновременно вести сборку четырех-шести моделей, не только для Chery.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz продал российский бизнес весной 2023 года. Покупателем подмосковного завода Mercedes и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которое занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей, стала дилерская группа «Автодом». При этом концерн сохранил за собой право выкупить бизнес обратно «за справедливую рыночную цену».

Пробную партию из 130 кроссоверов VX собрали на бывшем немецком заводе еще в декабре 2023 года. Однако, по словам источников, автомобили собираются методом «отверточной сборки», а правообладатель не одобряет даже использование российских масел, и оттого их производство оказалось на 50 процентов дороже, чем рассчитывали изначально. Сейчас «Автодом» ищет пути удешевления процесса.

Ранее Ольховский отмечал, что предприятие намерено увеличить количество производимых моделей до восьми. Также он подчеркнул, что завод хотел бы заниматься локализацией производства части компонентов в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК, предполагает компенсацию утильсбора) с Минпромторгом, в первую очередь электронных компонентов и систем управления автомобилем.