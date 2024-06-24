Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:34, 24 июня 2024Экономика

Названы сроки начала производства китайских автомобилей в Подмосковье

«Ъ»: контрактная сборка автомобилей Exeed в Подмосковье начнется в июле

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Контрактная сборка автомобилей Exeed на бывшем заводе Mercedes в подмосковном Есипово начнется в июле. Сроки начала производства со ссылкой на источники назвал «Коммерсантъ».

Отгрузки первой партии премиальных машин концерна Chery ожидаются в августе — ими станут внедорожники VX. В рамках соглашения с китайским производителем владелец завода, компания «Автодом» получит 450–500 евро за собранную единицу. Сборка второй модели бренда стартует в феврале 2025 года.

Российский производитель уже получил декларации соответствия на серийно выпускаемые автомобили Exeed типов М51 (модель TXL) и М52 (модель VX). Также он намерен собирать и другие модели суббрендов Chery, в частности, Exeed VX и TXL, Jaecoo J8 и Chery Tiggo. По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, у компании есть несколько договоренностей с партнерами и в будущем предприятие будет одновременно вести сборку четырех-шести моделей, не только для Chery.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz продал российский бизнес весной 2023 года. Покупателем подмосковного завода Mercedes и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которое занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей, стала дилерская группа «Автодом». При этом концерн сохранил за собой право выкупить бизнес обратно «за справедливую рыночную цену».

Пробную партию из 130 кроссоверов VX собрали на бывшем немецком заводе еще в декабре 2023 года. Однако, по словам источников, автомобили собираются методом «отверточной сборки», а правообладатель не одобряет даже использование российских масел, и оттого их производство оказалось на 50 процентов дороже, чем рассчитывали изначально. Сейчас «Автодом» ищет пути удешевления процесса.

Ранее Ольховский отмечал, что предприятие намерено увеличить количество производимых моделей до восьми. Также он подчеркнул, что завод хотел бы заниматься локализацией производства части компонентов в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК, предполагает компенсацию утильсбора) с Минпромторгом, в первую очередь электронных компонентов и систем управления автомобилем.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

      Звезда OnlyFans раскрыла самый странный запрос подписчика

      Путин поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный прием

      Россиянам рассказали о ситуации с туризмом в Крыму

      Женщина обожглась крапивой и вызвала спасателей

      Популярная рэперша показала откровенное фото

      Махачев выступил в защиту ислама на фоне событий в Дагестане

      Пострадавших после удара ВСУ по пляжу в Севастополе перевезут в Москву

      В Севастополе потушили все возникшие после падения фрагментов ATACMS возгорания

      Sony забросила гарнитуру PlayStation VR 2

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше