Одноклассник боевика из Дагестана описал его фразой «всегда с блатными номерами»

Один из напавших на синагогу и церкви в Дагестане боевиков оказался бизнесменом

Один из напавших на синагогу и церкви в Дагестане боевиков Осман Омаров оказался бизнесменом. Одноклассник описал его фразой «всегда с блатными номерами», рассказав, что мужчина владел кафе на побережье Каспийского моря, имел элитную квартиру в центре Махачкалы и дорогие автомобили, пишет «Комсомольская правда».

«Он в школе никогда ни в чем не нуждался. Когда окончил школу, уже ездил на машине с крутыми номерами. Вообще, тачки он менял, как перчатки. Наиграется, новую берет. И всегда все были с блатными номерами», — рассказал собеседник издания.

Как рассказал «КП» житель Кировского района, косвенно знакомый с боевиком, помимо кафе в Дагестане Осман Омаров также владел строительным бизнесом. «Насколько мне известно, на берегу моря Осман [Омаров] даже дом пытался построить, но на этапе фундамента все заглохло. Вроде как потом он этот участок в пять соток продать пытался», — отметил он, уточнив, что речь идет об охраняемой территории с собственным выходом к Каспийскому морю.

Боевик также является племянником экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в нападении на православные храмы и синагогу в Дагестане. После произошедших событий его сняли с должности. На допросе Магомед Омаров признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

Еще одним нападавшим оказался бывший глава отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе Али Закаригаев.

По последним данным, число жертв теракта составило 20 человек.