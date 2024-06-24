Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:30, 24 июня 2024Россия

Одноклассник боевика из Дагестана описал его фразой «всегда с блатными номерами»

Один из напавших на синагогу и церкви в Дагестане боевиков оказался бизнесменом

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Один из напавших на синагогу и церкви в Дагестане боевиков Осман Омаров оказался бизнесменом. Одноклассник описал его фразой «всегда с блатными номерами», рассказав, что мужчина владел кафе на побережье Каспийского моря, имел элитную квартиру в центре Махачкалы и дорогие автомобили, пишет «Комсомольская правда».

«Он в школе никогда ни в чем не нуждался. Когда окончил школу, уже ездил на машине с крутыми номерами. Вообще, тачки он менял, как перчатки. Наиграется, новую берет. И всегда все были с блатными номерами», — рассказал собеседник издания.

Материалы по теме:
«Дети чиновников становятся террористами» Кто стоит за нападениями на полицейских и убийством священника в Дагестане?
«Дети чиновников становятся террористами»Кто стоит за нападениями на полицейских и убийством священника в Дагестане?
Сегодня
«Вербовщики террористов опережают нас» Кто стоит за атакой на Дагестан и кто пополняет ряды фанатиков на Кавказе?
«Вербовщики террористов опережают нас»Кто стоит за атакой на Дагестан и кто пополняет ряды фанатиков на Кавказе?
Сегодня

Как рассказал «КП» житель Кировского района, косвенно знакомый с боевиком, помимо кафе в Дагестане Осман Омаров также владел строительным бизнесом. «Насколько мне известно, на берегу моря Осман [Омаров] даже дом пытался построить, но на этапе фундамента все заглохло. Вроде как потом он этот участок в пять соток продать пытался», — отметил он, уточнив, что речь идет об охраняемой территории с собственным выходом к Каспийскому морю.

Боевик также является племянником экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в нападении на православные храмы и синагогу в Дагестане. После произошедших событий его сняли с должности. На допросе Магомед Омаров признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

Еще одним нападавшим оказался бывший глава отделения партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе Али Закаригаев.

По последним данным, число жертв теракта составило 20 человек.

Елена Торубарова
Обсудить
Последние новости

Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста с его бойцовской школой

Кэтти Перри испугала фанатов фигурой после похудения

Члены террористического сообщества из Дагестана получили до 20 лет колонии

На Украине работника ТЦК пытались задушить ремнем безопасности

НАСА отменило выход астронавтов в космос

В Твери зацвел редчайший цветок

Глава российского телеканала рассказал о популярном стереотипе о русских в Европе

Четверть опрошенных литовцев заявили об ожидании мировой войны

Первый из отравившихся салатом россиян умер в больнице

Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше