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16:09, 24 июня 2024Экономика

Белоруссия не смогла получить в Китае заказанные электровозы

Китай перенес поставки в Белоруссию электровозов из-за угрозы западных санкций

Фото: Chen Zeguo / Globallookpress.com

Поставки китайских электровозов в Белоруссию, которые должны были состояться в прошлом году, перенесены на несколько лет. Об этом со ссылкой на соответствующие документы указывает портал «Сообщество железнодорожников Белоруссии».

Контракт между Белорусской железной дорогой (БЖД) с China National Electric Import & Export Corp. (CUEC) и CRRC Datong Co., Ltd (CRRC) предусматривал продажу 15 односекционных электровозов переменного тока серии БКГ2.

Проблемой стали западные санкции, поскольку в этой серии используют европейские и американские комплектующие. Автор материала подчеркивает, что финансовый вопрос не является проблемой, китайские партнеры готовы предоставить кредит, но угроза экспорта в Белоруссию запрещенного оборудования заставляет их нервничать.

Об окончательном отказе речь не идет, стороны ищут способы провести поставку. В январе 2024 года делегация БЖД посетила завод CRRC, а в марте производитель сообщил о необходимости переноса сроков для более глубокой проработки и локализации компонентов и комплектующих.

Однако, как отмечается в сообщении, за основу для серии БКГ китайцы взяли собственную машину серии HXD2 — совместную разработку с французской Alstom. Почти все высокотехнологичное оборудование для БКГ-1 и БКГ-2 является импортным, поставки ведутся из Франции, Канады, Швеции, США и Германии. Без них в текущих условиях производство электровозов данной серии силами одного Китая невозможно.

В результате план обновления парка подвижного состава БЖД предусматривает покупку грузовых односекционных электровозов БКГ-2 уже в 2025-2026 годы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что промышленное производство в стране растет, но выпуск большого числа товаров падает, а по цене и качеству продукция уступает конкурентам.

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      Платон Щукин
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