В России предрекли провал новому пакету санкций ЕС

Сенатор Карасин назвал санкции против России обреченными на провал

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал санкции против России обреченными на провал. Таким образом сенатор отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на утверждение Европейским союзом (ЕС) 14-го пакета ограничительных мер.

«За последние годы мы уже привыкли к тому, что наши противники или, даже можно сказать, враги хотят утопить, унизить и предотвратить развитие России во всех сферах жизни: в экономике, в социальной сфере, в культурной, спортивной, политической. Можно перечислять очень долго. Наш народ сосредоточился. Наш народ теперь понимает, где и в чем состоят проблемы. После выборов Владимира Путина мы поняли, что перспективы у нас понятные — мы будем развиваться как великое государство, мы будем решать проблемы сами, ну, а те враждебные пакеты, которые без устали принимают некоторые коллеги, в том числе в Евросоюзе, обречены на провал», — высказался Карасин.

Политик отметил, что победить Россию невозможно. По его мнению, это довольно быстро начинают осознавать страны глобального большинства, который хотят покончить с диктатом и произвольным формированием враждебной повестки по отношению не только к РФ, но и другим странам, таким как Куба или КНДР.

Рождается новый мир, мир многополярный, мир, свободный от условностей, диктата и санкций, и мы будем продолжать строить такой мир Григорий Карасин сенатор

Ранее ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Известно также, что в очередной санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что работа над 15-м пакетом санкций ЕС против России начнется сразу после принятия 14-го.

