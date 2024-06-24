Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 24 июня 2024Россия

В России предрекли провал новому пакету санкций ЕС

Сенатор Карасин назвал санкции против России обреченными на провал

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал санкции против России обреченными на провал. Таким образом сенатор отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на утверждение Европейским союзом (ЕС) 14-го пакета ограничительных мер.

«За последние годы мы уже привыкли к тому, что наши противники или, даже можно сказать, враги хотят утопить, унизить и предотвратить развитие России во всех сферах жизни: в экономике, в социальной сфере, в культурной, спортивной, политической. Можно перечислять очень долго. Наш народ сосредоточился. Наш народ теперь понимает, где и в чем состоят проблемы. После выборов Владимира Путина мы поняли, что перспективы у нас понятные — мы будем развиваться как великое государство, мы будем решать проблемы сами, ну, а те враждебные пакеты, которые без устали принимают некоторые коллеги, в том числе в Евросоюзе, обречены на провал», — высказался Карасин.

Политик отметил, что победить Россию невозможно. По его мнению, это довольно быстро начинают осознавать страны глобального большинства, который хотят покончить с диктатом и произвольным формированием враждебной повестки по отношению не только к РФ, но и другим странам, таким как Куба или КНДР.

Рождается новый мир, мир многополярный, мир, свободный от условностей, диктата и санкций, и мы будем продолжать строить такой мир

Григорий Карасин сенатор

Ранее ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Известно также, что в очередной санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что работа над 15-м пакетом санкций ЕС против России начнется сразу после принятия 14-го.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      В Кремле ответили на вопрос о действии мирного предложения по Украине

      В России решили не требовать отчетов о происхождении деталей в электронике

      В России предрекли провал новому пакету санкций ЕС

      Медведчук назвал Зеленского «продавцом войны с Россией»

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Знакомый убитого в Дербенте священника рассказал об угрозах настоятелю храма

      Губернатор назвал число пострадавших при атаке ВСУ по пляжу в Севастополе

      Россиянам рассказали о компенсации за повреждение дачи из-за непогоды

      Богатейшая женщина России раскрыла сумму своих трат на Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше