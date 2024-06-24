Патриарх Кирилл прокомментировал теракты в Дагестане

Патриарх Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды

Патриарх Кирилл направил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и семьям пострадавших при теракте в республике. Обращение опубликовано на сайте РПЦ.

«Необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны», — говорится в публикации.

Патриарх заявил, что цель террористов — «разжечь огонь вражды, заронить семена ненависти и взаимного отчуждения». Именно поэтому для теракта был выбран праздник Святой Троицы, подчеркнул он.

При атаке на православный храм в Дербенте был убит протоиерей Николаю Котельникову. По словам исламоведа Роман Силантьев, который знал священника, до этому ему неоднократно угрожали смертью.