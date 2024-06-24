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12:38, 24 июня 2024Россия

Песков прокомментировал связь атаки на Крым и теракта в Дагестане

Песков: следствие изучит связь между атакой на Крым и терактом в Дагестане
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Связь между ракетной атакой по Крыму и терактом в Дагестане предстоит изучить следствию, прокомментировал происшествия на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу. Потом уже можно делать какие-то выводы — одного это ряда [происшествия], или не одного», - заявил Песков.

23 июня выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракета с кассетной боевой частью взорвалась над пляжем в Севастополе, где в тот момент отдыхали люди. По данным Telegram-канала 112, пострадали 155 человек, еще четверых не удалось спасти.

Вечером 23 июня вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана — в Дербенте террористы напали на православный храм и атаковали местную синагогу, а в Махачкале они обстреляли пост ДПС. По последним данным, число жертв достигло 20.

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      Елена Торубарова
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