Выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь

112: число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь достигло 155

Выросло число пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, оно достигло 155, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, среди пострадавших 27 детей. Также не удалось спасти четырех человек, среди которых двое детей. Кроме того, 21 пострадавшего с тяжелыми ранениями начали эвакуировать в Москву.

Ранее сообщалось о 151 пострадавшем в результате падения обломков ракеты ATACMS, из них пятеро находились в тяжелом состоянии.

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди, 23 июня. Российские средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации.