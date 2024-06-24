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12:15, 24 июня 2024Россия

Выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь

112: число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь достигло 155

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Выросло число пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, оно достигло 155, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, среди пострадавших 27 детей. Также не удалось спасти четырех человек, среди которых двое детей. Кроме того, 21 пострадавшего с тяжелыми ранениями начали эвакуировать в Москву.

Ранее сообщалось о 151 пострадавшем в результате падения обломков ракеты ATACMS, из них пятеро находились в тяжелом состоянии.

Ракета ВСУ взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди, 23 июня. Российские средства противовоздушной обороны сбили над городом пять американских ракет АТАСМS, снаряженных кассетными боевыми частями. В Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации.

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      Елена Торубарова
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