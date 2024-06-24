Почти 150 заболевших ботулизмом россиян выписали из больниц

Роспостребнадзор: 149 заболевших ботулизмом выписаны из больниц

Из медицинских стационаров выписаны 149 человек, которые ранее были госпитализированы с диагнозом «ботулизм». Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 24 июня, было изъято более 250 тонн готовой продукции и сырья, включая складские запасы.

В Роспотребнадзоре отметили, что в отдельных регионах выявляются новые случаи ботулизма. Там пояснили, что это связано с переездами граждан, которые ели пищу в регионах, где реализовывалась опасная продукция.

В июне случаи ботулизма были зарегистрированы в Москве, Нижегородской и Московской областях, а также в Татарстане. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что общее число пациентов превысило 300. Причиной отравлений стала фасоль, которая входила в состав готовых салатов.

24 июня стало известно о выявлении случаев ботулизма в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что первые признаки ботулизма могут проявиться через несколько дней после употребления зараженной пищи.