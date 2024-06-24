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11:58, 24 июня 2024Бывший СССР

Подозреваемые в перестрелке на границе с Абхазией задержаны

Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии

Кадр: Telegram-канал Readovka

Прокуратура Гагрского района Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в перестрелке на границе, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что были задержаны четырех участников перестрелки из семи, один из них находился на территории России. Все подозреваемые, как сообщается, являются гражданами Абхазии.

В МВД республики уточнили, что личности всех подозреваемых были установлены. Трое оставшихся разыскиваются.

Ранее Telegram-канал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на сообщение МВД Абхазии сообщил, что причиной перестрелки на российско-абхазской границе стал личный конфликт. Кроме того, правоохранители сообщили, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

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      Валентин Карант
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