Подозреваемые в перестрелке на границе с Абхазией задержаны

Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии

Прокуратура Гагрского района Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в перестрелке на границе, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что были задержаны четырех участников перестрелки из семи, один из них находился на территории России. Все подозреваемые, как сообщается, являются гражданами Абхазии.

В МВД республики уточнили, что личности всех подозреваемых были установлены. Трое оставшихся разыскиваются.

Ранее Telegram-канал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на сообщение МВД Абхазии сообщил, что причиной перестрелки на российско-абхазской границе стал личный конфликт. Кроме того, правоохранители сообщили, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело.