Подозреваемые в перестрелке на границе с Абхазией задержаны

Прокуратура Гагрского района Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в перестрелке на границе, передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что были задержаны четырех участников перестрелки из семи, один из них находился на территории России. Все подозреваемые, как сообщается, являются гражданами Абхазии.
В МВД республики уточнили, что личности всех подозреваемых были установлены. Трое оставшихся разыскиваются.
Ранее Telegram-канал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на сообщение МВД Абхазии сообщил, что причиной перестрелки на российско-абхазской границе стал личный конфликт. Кроме того, правоохранители сообщили, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело.