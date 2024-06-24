Популярная модель показала фигуру в бикини

Модель Девон Виндзор показала фигуру в бикини собственного бренда

Американская модель Девон Виндзор показала фигуру в бикини через год после родов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя знаменитость поделилась серией кадров, на которых она запечатлена у бассейна в бирюзовом купальнике с расцветкой в стиле tie-dye из ассортимента собственного бренда Devon Windsor Swim. Вдобавок знаменитость надела парео в тон и солнцезащитные очки. В качестве обуви она предпочла сандалии, а от макияжа и укладки отказалась.

Популярная манекенщица не уточнила, куда именно отправилась на отдых.

Ранее немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась без штанов и показала видео фанатам. Она позировала в облегающей кофте бордового цвета и кружевных трусах.