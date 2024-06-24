Популярная певица начала продавать панамы из фольги для защиты от 5G

Популярная певица M.I.A начала продавать панамы из фольги для защиты от 5G

Британская певица M.I.A. представила собственный бренд одежды и аксессуаров из фольги Ohmni. Соответствующий материал публикует портал Grimy Goods.

В частности, популярная исполнительница начала продавать платья и панамы из упомянутого материала. Стоимость головного убора, к примеру, составила 100 долларов (8865 рублей), а платья — 400 долларов (35 тысяч рублей). Согласно описанию товаров с сайта, вещи предназначены для защиты головы и тела от 5G и Wi-Fi-облучения.

«В мире технологий OHMNI — это ваш последний шанс сохранить конфиденциальность, автономию и права на ваше тело и ваши данные», — говорится на сайте бренда.

В августе 2023 года россиянин сжег сотовую вышку из страха перед 5G и отправил фото в полицию.