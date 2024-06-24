Последствия нападения террористов в Дагестане попали на видео

СК показал видео сожженных машин, храма и синагоги в Дагестане

Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

Начало событий в новости Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

Сотрудники Следственного комитета (СК) России работают на месте терактов в Дагестане. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны сожженные здания храма и синагоги в Махачкале и Дербенте, на которые напали вооруженные боевики. Также показаны сгоревшие машины и следы перестрелки силовиков с бандитами.

Следователи выясняют возможных сообщников пятерых ликвидированных террористов. Расследование дела проводится по трем статьям Уголовного кодекса России — 205 («Теракт»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и 226 («Хищение огнестрельного оружия»).

По версии следствия, 23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения силовики ликвидировали пятерых террористов. Их личности установлены.

Telegram-канал Mash называет имена шести уничтоженных боевиков: Даудов Далгат М., Амадзиев Абдусамад А., Омаров Осман М., Закаригаев Али Х., Кагиров Гаджимурад А. и Гаджимурад Кагиров.

Их жертвами стали 19 человек, из них 15 силовиков, священник и четверо гражданских лиц.