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10:15, 24 июня 2024Силовые структуры

Появились подробности нападения террористов на церкви и синагоги в Дагестане

Раскрыта хронология нападения террористов на церкви и синагоги в Дагестане

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Появились подробности нападения вооруженных боевиков на церкви и синагоги в Дагестане. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, в 17:55 мск террористы одновременно бросили зажигательные устройства в синагогу и христианскую церковь в Дербенте, здания загорелись. Боевики начали стрелять по полицейским, несущим службу по охране объектов. Нападавшие лишили жизни охранника и сотрудника МВД, еще один правоохранитель был ранен. Предварительно, рядом с синагогой жертвами также стали двое прохожих. Стрельба рядом с православной церковью лишила жизни еще одного полицейского и настоятеля храма Николая Котельникова, служившего там более 40 лет. Затем террористы уехали на белом «Фольксвагене-Поло».

В 18:30 мск другая группа боевиков открыла огонь по полицейским, которые работали рядом с церковью на улице Мирзабекова в Махачкале. Четверо сотрудников МВД не выжили, еще несколько получили ранения. Там террористы захватили автомобиль ВАЗ-2114 и скрылись по улице Комарова в сторону железнодорожных путей. На улице Ермошкина они кинули коктейль Молотова в синагогу, а позже обстреляли наряд ДПС на улице Буйнакского, лишив жизни полицейского. В 19:00 мск террористы начали стрельбу рядом с кафе «Встреча» на улице Каммаева. После этого во время перестрелки двое боевиков были ликвидированы, остальных ликвидировали спустя несколько часов.

На фоне терактов в Дагестане вводили режим контртеррористической операции. По последним данным, в республике в ходе боестолкновений ликвидировали шесть боевиков. Среди ликвидированных в Махачкале террористов оказались Осман и Адиль Омаровы — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновник после появления сообщений о задержании своих родственников подал в отставку.

Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил в регионе трехдневный траур, который продлится с 24 июня по 26 июня.

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      Екатерина Кашурникова
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