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16:43, 24 июня 2024Ценности

Раскрыта стоимость обручального кольца новой жены Гарика Харламова

Стоимость обручального кольца новой жены Харламова составляет 599 тысяч рублей

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Журналисты раскрыли стоимость обручального кольца новой жены российского комика Гарика Харламова, актрисы Екатерины Ковальчук. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Звездач».

31-летняя артистка поделилась снимком в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором продемонстрировала роскошное ювелирное изделие. По данным авторов поста, оно выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки. Вес одного драгоценного камня — один карат.

Согласно информации, стоимость данного аксессуара составляет 6750 долларов (около 599 тысячи рублей).

Известно, что роман Харламова и Ковальчук начался в 2020 году. В феврале 2024 года юморист рассказал, что расстался с возлюбленной. Однако через некоторое время появились сообщения, что они снова начали встречаться.

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      Карина Черных
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