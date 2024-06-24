Раскрыта стоимость обручального кольца новой жены Гарика Харламова

Стоимость обручального кольца новой жены Харламова составляет 599 тысяч рублей

Журналисты раскрыли стоимость обручального кольца новой жены российского комика Гарика Харламова, актрисы Екатерины Ковальчук. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Звездач».

31-летняя артистка поделилась снимком в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором продемонстрировала роскошное ювелирное изделие. По данным авторов поста, оно выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки. Вес одного драгоценного камня — один карат.

Согласно информации, стоимость данного аксессуара составляет 6750 долларов (около 599 тысячи рублей).

Известно, что роман Харламова и Ковальчук начался в 2020 году. В феврале 2024 года юморист рассказал, что расстался с возлюбленной. Однако через некоторое время появились сообщения, что они снова начали встречаться.