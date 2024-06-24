Раскрыты подробности об убийстве главы Абрикосовки

РИА Новости: главу Абрикосовки убили после патриотического митинга 23 апреля

Глава поселка Абрикосовка в Херсонской области Любовь Тымчак, убитая в апреле, за день до гибели проводила акцию у восстановленного памятника Ленину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Информатор сообщил, что за день до убийства, 23 апреля, Тымчак провела патриотический митинг у восстановленного по ее инициативе памятника Ленину. Он уточнил, что на памятнике установлена мемориальная доска.

«Памятник восстановлен и открыт 23 апреля 2024 года по инициативе начальника территориального отдела Тымчак Любови Андреевны. Трагически погибла 24 апреля 2024 года», — указано на доске.

Ранее фигурантам дела об убийстве жителей Херсонской области предъявили обвинения. Двум военнослужащим, задержанным за расправу над семью жителями Абрикосовки, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.