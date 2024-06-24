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11:47, 24 июня 2024Ценности

Рианна в откровенном наряде прогулялась по Парижу

Певица Рианна в красном плаще с разрезами и купальнике прогулялась по Парижу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jeffrey Mayer / IMAGO / Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна в откровенном наряде прогулялась по Парижу и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость засняли в ярко-красном длинном плаще с многочисленными разрезами, которые частично демонстрировали ее фигуру. Под упомянутое изделие звезда надела купальник телесного цвета, создавая иллюзию оголенного тела. Помимо этого, исполнительница примерила белые туфли.

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Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками с красной оправой и маленькой сумкой. Кроме того, она распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Ранее Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов. По ее словам, она думала, что выпадение волос будет происходить волнообразно.

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      Екатерина Ештокина
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