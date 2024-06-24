Рианна в откровенном наряде прогулялась по Парижу

Певица Рианна в красном плаще с разрезами и купальнике прогулялась по Парижу

Барбадосская певица Рианна в откровенном наряде прогулялась по Парижу и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость засняли в ярко-красном длинном плаще с многочисленными разрезами, которые частично демонстрировали ее фигуру. Под упомянутое изделие звезда надела купальник телесного цвета, создавая иллюзию оголенного тела. Помимо этого, исполнительница примерила белые туфли.

Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками с красной оправой и маленькой сумкой. Кроме того, она распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Ранее Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов. По ее словам, она думала, что выпадение волос будет происходить волнообразно.