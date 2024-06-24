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10:55, 24 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли способ снизить ставку по кредиту

Экономист Белянчикова: отсутствие просрочек поможет снизить ставку по кредиту

Фото: Дмитрий Ермаков / РИА Новости

Отсутствие просрочек по кредитным платежам поможет заемщику претендовать на снижение ставки по выданному кредиту. Об одном из способов сделать проценты по займу более выгодными рассказала кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

При таком варианте заемщик сможет претендовать на ежегодное снижение кредитной ставки на один процентный пункт (п.п.). Подобную стратегию банки используют, чтобы поощрить своих добросовестных клиентов, пояснила Белянчикова.

Другим способом снизить ставку по кредиту является реструктуризация. При таком раскладе происходит увеличение срока выданного займа или уменьшение процентов по нему. Однако для одобрения реструктуризации заемщику потребуется убедить банк в ухудшении собственного финансового положения на фоне проблем со здоровьем или снижения ежемесячного дохода.

Третьим способ снизить проценты по кредиту является рефинансирование. Этот вариант подразумевает
погашение действующего кредита за счет нового займа по более выгодной ставке. Подобный способ Белянчикова сочла самым реальным из вех вышеперечисленных. Но, чтобы претендовать на рефинансирование, заемщику нельзя иметь просроченные задолженности, заключила эксперт.

Ранее в Роскачестве посоветовали россиянам отказаться от досрочного погашения кредитов банку. Как отметила глава Центра финансовой экспертизы организации Ольга Вяльшина, регулярные досрочные погашения займов могут стать причиной отказа в выдаче нового. Причина такого ответа может заключаться в том, что подобные клиенты приносят меньшую выгоду кредиторам.

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