Россиянам рассказали о стоимости аренды квартир после 1 июля

Эксперт Дымова: аренда квартир вырастет после 1 июля

Стоимость аренды квартир вырастет на 10-15 процентов после 1 июля в связи с окончанием льготной ипотечной программы «Господдержка-2020». Об этом Life рассказала директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова.

Эксперт объяснила, что россияне станут реже покупать квартиры и чаще арендовать их после 1 июля, когда рынок недвижимости станет менее доступным из-за более высоких ставок и меньшего количества льготных программ.

Увеличение арендных ставок при этом произойдет не быстро, считает Дымова. Ждать повышения цен стоит с началом делового сезона, в конце августа — начале сентября. «Если говорить про сегменты, то мы ожидаем, что будет дефицит ликвидного предложения в старом фонде, за счет чего возможен рост ставки аренды в среднем до 10-15 процентов. Такой же рост ожидается и в новом фонде», — заключила Дымова.

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