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09:46, 24 июня 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в односельчанина и получил десять лет колонии

На Чукотке осудили на десять лет мужчину, застрелившего односельчанина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Чукотке суд приговорил к десяти годам лишения свободы 25-летнего местного жителя, выстрелившего в односельчанина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным ведомства, в январе в квартире дома на улице Озерная в селе Хатырка Анадырского района пьяный мужчина поссорился со знакомым. Осужденный взял охотничье ружье и выстрелил в грудь потерпевшего. Тот не выжил.

Ранее стало известно, что в Кузбассе местный житель из ревности попытался расправиться с водителем машины, в которой была его жена.

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