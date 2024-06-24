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11:04, 24 июня 2024Наука и техника

Получены первые снимки тусклых спутников звезд

Astronomy & Astrophysics: впервые получены снимки тусклых спутников звезд

Фото: Space Telescope Science Institute / NASA's Jet Propulsion Laboratory

Международная группа астрономов Европейской южной обсерватории (ESO) сделала первые снимки тусклых спутников восьми ярких звезд, используя данные космического телескопа Gaia и наземного инструмента ESO GRAVITY. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Чтобы решить проблему получения снимков тусклых объектов рядом с яркими звездами, ученые сначала определили звезды-кандидаты, используя данные телескопа Gaia. Они проверили выборку на наличие колебаний, которые могли быть вызваны присутствием спутников.

Затем астрономы использовали усовершенствованный интерферометр GRAVITY на Very Large Telescope (VLT) ESO в Чили. Этот инструмент объединяет инфракрасный свет от разных телескопов, что позволяет улавливать мельчайшие детали слабых объектов с помощью интерферометрии.

GRAVITY уловил световые сигналы предсказанных спутников у восьми звезд, при этом семь объектов ранее были неизвестны. Три из них оказались очень маленькими и слабыми звездами, а остальные пять — коричневыми карликами, которые более массивны, чем планеты, но менее ярки, чем звезды.

Один из коричневых карликов вращается вокруг своей родительской звезды на том же расстоянии, что и Земля от Солнца. Впервые астрономам удалось получить снимок объекта этого типа так близко к своей звезде. У двоих коричневых карликов яркость оказалась меньше предсказанной, что указывает на наличие у них собственных спутников.

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      Александр Еникеев
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