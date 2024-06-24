Сдающим квартиры россиянам захотели облегчить уплату налога

Сдающие жилье в аренду россияне смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

Россиянам, которые сдают квартиры в аренду, могут дать право на профессиональный налоговый вычет. Облегчить уплату НДФЛ этой категории граждан предложили в Минфине, пишут «Известия».

Речь идет об арендодателях, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые, но по факту ведут предпринимательскую деятельность. Профессиональный вычет по НДФЛ в этом случае позволит уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных денег.

Сейчас право на компенсацию имеют ИП на общей системе налогообложения, физлица без статуса ИП, работающие по гражданско-правовым договорам, нотариусы и адвокаты, а также авторы, получающие гонорар. Минфин предлагает распространить вычет и на других физлиц, которые получают прибыль — в том числе тех, кто систематически сдает жилье в аренду.

Ранее россиянам назвали самые распространенные ошибки при сдаче квартир в аренду. Так, большинство владельцев жилья неправильно оценивают перечень необходимой бытовой техники — квартирантам важнее наличие плиты, посудомойки и кондиционера, чем телевизора.