В США предупредили Украину об опасности в воздухе

NI: удары по ВСУ авиабомбами ФАБ-3000 перегрузят воздушную оборону Украины

Бомбардировка по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит негативными последствиями для страны. Об этом написало издание из США The National Interest.

Автор материала предупредил, что удары по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-3000 перегрузят воздушную оборону Украины. По его словам, украинские военные не обладают нужными средствами для отражения атаки подобного размера.

«Если на востоке России массово производят это вооружение, как это сообщают российские СМИ, тогда бомбардировка этими гигантами по украинским целям перегрузит воздушную оборону Украины и сломает всю ее стратегию по защите от ударов с воздуха», — отмечается в публикации NI.

Журналист предположил, что использование ФАБ-3000 в зоне спецоперации станет одним из ключевых факторов завершения конфликта в пользу Москвы.

Первые сведения о применении российскими военными ФАБ-3000 появились 20 июня. Удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области.

